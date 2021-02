Hansi Flick: Tigres va a exigirlo todo de nosotros

El entrenador de Bayern Munich, Hansi Flick, dijo en la conferencia previa a la final del Mundial de Clubes contra Tigres que sabe que el equipo mexicano le exigirá todo al campeón de Europa, que tendrá que dar lo mejor de sí.

"Vi la semifinal y me impresionó como jugaron. Tienen mucha intensidad y mucha calidad ofensiva por las bandas. Van exigirnos todo, será un partido difícil", advirtió Flick.

Flick, como es su costumbre, no quiso adelantar la alineación, salvo el hecho de que Jerome Boateng no estará debido a que adelantó su regreso a Múnich por el deceso de su ex pareja.

El objetivo es naturalmente presentar el mejor equipo posible para lo que, aseguró "hay que tener jugadores que estén acostumbrados a actuar juntos, pero también que estén frescos físicamente".

"Hablaré con los jugadores y miraré cuál es la mejor solución. Tenemos tiempo y no tengo por qué revelarlo todo ahora", dijo.