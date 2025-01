La vuelta de un hijo pródigo: Neymar tiene prácticamente acordado su fichaje en Santos

El mercado de fichajes también avanza alrededor del mundo y uno de los nombres que ha acaparado los focos ha sido el del brasileño Neymar Jr, quien tiene prácticamente listas las maletas para salir del Al Hilal saudí.

El máximo goleador histórico de la selección brasileña no sería considerado por el técnico de Al Hilal, Jorge Jesús, por lo que el conjunto de Riad ya daría luz verde para la partida del delantero.

Con esta situación, la figura de Neymar había sido vinculada con fuerza a dos elencos de la MLS de los Estados Unidos, el Inter Miami de Lionel Messi y compañía y el Chicago Fire. Pero, en medio de estos dos un gigante de Sudamérica arremetió para adueñarse del fichaje del talentoso jugador.

Santos reactiva la opción de Neymar y avanza en su fichaje

Desde el pasado año 2024 que a Neymar se le venía vinculando con Santos, elenco que para este año logró el ascenso al Brasiileirao y proyecta una gran campaña para volver a posicionarse entre los clubes fuertes del continente.

Y, si bien el interés del Peixe viene desde hace meses, recién este domingo se conoció que el club paulista entró en tierra derecha para ir amarrando la incorporación del ex Barcelona y Paris Saint-Germain.

De acuerdo a información que entregó el portal Diario do Peixe, Santos habría alcanzado un acuerdo con Al Hilal para inicialmente concretar un préstamo por los próximos seis meses, negociación en la que el club saudí seguiría pagando buena parte del sueldo del astro brasileño.

Si bien el citado medio entregó dicha información, horas después, antes del choque entre Santos y Ponte Preta por el Campeonato Paulista, el CEO del club Peixe, Pedro Martins, aseguró a TNT/Max que: "Cuando se trata de Neymar, no se puede decir que Santos no esté interesado. Lo que sí puedo decir es que no se ha concretado ni cerrado nada, el club está siguiendo la situación con Al Hilal", dejando en suspenso el regreso del hijo pródigo al club que lo lanzó al estrellato hace más de 10 años.