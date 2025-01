Neymar confirmó su regreso a Santos con un CONMOVEDOR video

Sigue teniendo avances el regreso de Neymar al fútbol brasileño, puntualmente al club de sus amores y que hace más de 11 años lo presentara como una estrella emergente a nivel mundial, algo en lo que no se equivocaron.

A inicios de esta semana el Al Hilal saudí comunicó la rescisión de contrato de Neymar, lo que alimentó de lleno la posibilidad de que el multicampeón con FC Barcelona retornara a Santos, su club formador.

Y, este jueves fue el propio máximo goleador de la selección brasileña el que confirmó que vestirá nuevamente la camiseta del Peixe, anunciándolo a través de un conmovedor video en sus redes sociales.

Neymar y Santos reconectan sus caminos

A falta de oficializarse su fichaje, lo que se ha sabido sobre esta vuelta de Neymar a Santos es que en primera instancia el también ex Paris Saint-Germain firmará un contrato de seis meses con el equipo paulista, y su continuidad estaría sujeta a evaluación cumplido ese periodo.

Así, antes de que se haga todo más concreto, Neymar compartió un registro en el que relata su decisión de volver a Brasil. "Firmaré contrato con el Santos Fútbol Club. Solo el Santos me puede dar el cariño que necesito", expresa con su voz en el video, que acompaña con imágenes de sus momentos más importantes en el elenco blanquinegro.

"Mi familia y mis amigos ya saben mi decisión. No podía esperar. Firmaré un contrato con el Santos. Quiero dar las gracias a mis seguidores de todo el mundo que me apoyaron en todo este tiempo. Hace 12 años desde que me fui, pero mis sentimientos con el club y sus aficionados nunca han cambiado, agrega, remarcando sus sentimientos con el equipo que también tiene como emblema al legendario Pelé.

En la misma publicación, Santos le escribió "Tu casa te espera. Tu gente te está esperando, chico del pueblo", lo que da a entender que la oficialización del fichaje de Neymar en el Peixe debiese darse en las próximas horas.