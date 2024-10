Neymar Júnior regresó a los entrenamientos luego de más de un año fuera de las canchas por lesión

Después de un largo proceso de rehabilitación, Neymar Júnior, de 32 años, ha regresado a los entrenamientos grupales en Al Hilal. Su lesión ocurrió en octubre de 2023, durante un partido clasificatorio para el Mundial contra Uruguay, donde sufrió daños en su ligamento cruzado y menisco.

A través de Instagram, Neymar compartió su felicidad por volver a estar con sus compañeros y el entrenador Jorge Jesus, "Estoy feliz de regresar al grupo". Aunque se entrena con el equipo, aún no está claro cuándo volverá a jugar en competiciones oficiales.

El delantero, que gana 100 millones de euros al año, había estado entrenando por separado desde julio. Su regreso a la cancha dependerá de su preparación y de la decisión del cuerpo técnico de Al Hilal.

Neymar is BACK IN TRAINING for Al-Hilal 💪🔵



