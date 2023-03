Estadio "Nelson Oyarzún" de Chillán se modernizará con millonaria inversión

El Estadio "Nelson Oyarzún" se inauguró el 2008 en el marco del Mundial Femenino Sub 20

de Fútbol. Desde esa fecha no ha tenido una mantención profunda y presenta elementos

deficitarios. No obstante, la actual administración municipal está ejecutando una millonaria

inversión para intervenir el recinto y dejarlo en óptimas condiciones para los partidos de Ñublense

por Copa Libertadores de América.

La inversión que se realizará para mejorar el estadio es de 200 millones de pesos, para lo cual ya existen cerca de 100 funcionarios trabajando de manera simultánea para mejorar camarines,

baños públicos, sistema de iluminación, pintura, señalética, palcos vip, galerías y espacios de

prensa.

"Desde el Municipio y como ciudad estamos comprometidos. Sabemos que viviremos un

momento deportivo histórico y estamos poniendo todo de nuestra parte para llegar en las mejores

condiciones. Hemos impulsado una fuerte inversión buscando subsanar cualquier brecha",

aseguró el alcalde de Chillán, Camilo Benavente.

Otro de los inconvenientes que ha debido afrontar la administración, fue el hongo que invadió la

cancha durante el verano, que fue agravado por las altas temperaturas propias de la zona y los

incendios que afectaron la región. Pero está en proceso de recuperación. Se espera tenerla en un

65% para el partido contra Universidad Católica de este viernes y en un 80% para el partido ante

Curicó. Para los partidos por la Copa Libretadores en abril, estará en optimas condiciones.