Jaime García criticó la calidad de la cancha en el "Nelson Oyarzún"

Continúan los reclamos por el estado de las canchas en el fútbol chileno. Si antes las críticas apuntaron al césped del Estadio Santa Laura, ahora la polémica se trasladó a la región del Ñuble, concretamente al Estadio "Nelson Oyarzún Arenas" de parte del propio DT del club de Chillán, Jaime García.

"Hay muchas cosas detrás del campo de juego que puedan hacer un daño colateral, pero no estoy para buscar culpables. Mi función es dirigir y tengo que hacerlo de la mejor forma posible", expresó el estratega chileno en diálogo con Radio Ñuble.

En ese sentido, manifestó su preocupación por eventuales lesiones que podrían ocurrir a raíz del terreno de juego: "Tengo una institución y una región detrás mío, así que no me voy enfocar en dañar a alguien y en apuntar con el dedo porque no me corresponde, pero cansa".

"Estoy esperando el viernes para poder concentrarme y tener un buen resultado, independiente de lo que pasó con Unión Española", sentenció el estratega nacional.