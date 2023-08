Jaime García: La presentación que hicimos me deja muy orgulloso

El director técnico de Ñublense, Jaime García, se mostró conmovido por el gran desempeño de su equipo ante Liga de Quito, ganándole 3-2 en Ecuador (3-3 en el global), pero quedando eliminado de la Copa Sudamericana en la tanda de penales (4-3).

"Hicimos ver mal en el primer tiempo a un gran rival, en el segundo tiempo jugaron muy bien y nos metieron atrás por las circunstancias, es un equipo muy veloz, hay un tema de logística y de viaje también, y después el resto es excusa. Nos defendimos muy bien ante un rival que tiene variantes y es el justo ganador. Les deseo lo mejor porque tienen un gran equipo", declaró García en la rueda de prensa después del partido.

"Es muy importante que mis jugadores me crean, porque las circunstancias (se dirige a los periodistas) no la van a entender nunca. Un equipo que aparece recién, que está lejos de la capital, nos ha costado un montón todo. Hoy hicimos un muy buen partido, como en toda la Copa, enfrentamos a un gran equipo como Liga de Quito, los presupuestos son total, pero total, pero totalmente distintos y la presentación que hicimos como grupo me deja orgulloso (sic)", añadió.

También habló de su presente: "Es difícil hablar en primera persona. Me ha costado un montón, vengo de muy abajo, he hecho bailar a Ñublense muy lindo. Hemos hecho buenas presentaciones con una planilla muy humilde y siento que cuando haces creer a los jugadores que se puede todo, aquí están los resultados. Estoy muy contento por mi momento y por todo".

Finalmente, dio espacio a dudas por su continuidad: "Pienso en terminar bien el Campeonato, nos ha costado un poco, pero esto nos da un plus diferente... El venir acá a un estadio maravilloso... Estoy orgulloso del equipo que estoy dirigiendo, me va a costar mucho el momento de partir, estoy desde el 2019, llevo casi cinco años y he estado en todas las facetas. Estoy orgulloso de seguir dirigiendo. Debo terminar bien, salvo que pase algo extraordinario en el club, las lucas no están por sobre lo que yo siento, prefiero competir".