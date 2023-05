Jaime García: Me van a sacar en un ataúd de Ñublense, no me iría nunca del club

El entrenador Jaime García reafrimó su compromiso al mando de Ñublense y expresó su gran cariño por la institución, además de su deseo de seguir, al menos en el corto plazo.

"Nos equivocamos en algunos detalles, no estamos con los mismos puntos que el año pasado, lo tenemos claro. Tuvimos partidos malos y muchos de ellos los perdimos por errores propios, infantiles", analizó sobre la acutal temporada en conversación con La Discusión de Chillán.

"Estamos en campaña para traer refuerzos, aunque a veces es difícil elegir, porque hay que traer a futbolistas que vengan jugando, que se adapten, pero estamos todos de acuerdo que deben llegar. Apuntamos de la mitad hacia arriba, lo que ha sido nuestro fuerte estos cuatros años, pero nadie firma con la seguridad de ser titular", esgrimió sobre la ventana de pases.

También proclamó su amor por Ñublense y la posibilidad de continuar en la banca roja: "Ya les dije que me van a sacar en un ataúd de acá. Dejen de hablar que me tengo que ir. No entienden que llevo cinco años y a veces uno habla máscon el corazón. Yo no me iría nunca del club, pero siempre hay procesos, como la dirección del club, lo que quiero yo"

"A lo mejor en algún momento tendré que seguir mi carrera en otro país, pero yo feliz, me siento afortunado de estar acá con mi cuerpo técnico", añadió.

Tras la primera rueda, los "Diablos Rojos" se ubicaron en el duodécimo puesto del Campeonato Nacional y afrontarán la segunda mitad con la mira a zona de Copa Sudamericana, junto con mantener el sueño en Copa Libertadores.