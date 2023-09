Jaime García se despidió entre lágrimas de Ñublense

Tras ser anunciada su salida como entrenador de Ñublense, Jaime García utilizó las redes sociales para decir adiós a todos los "Diablos Rojos", con notable emoción que lo llevaron incluso a soltar algunas lágrimas durante su mensaje.

"Desde el tiempo que llegué acá fueron cosas maravillosas que viví, de conocer gente amiga, de crear lazos en todos lados. Fue muy transversal", indicó en una transmisión por su perfil de Instagram.

"Yo fui creciendo al lado del club, nosotros pasamos pero el club se queda. No quiero ni voy a hablar nada. Me siento muy en paz y tranquilo con todo lo que hice, di el 500 por ciento. Dar gracias es poco. Les agradezco a todos. Espero que hacan al club más grande, le deseo lo mejor del mundo", continuó.

"Creo que estos han sido los cinco años más lindos de mi vida. Ha sido maravilloso. No quiero que dejen de apoyar. Ustedes me han apoyado a mí en las buenas y las malas. Ahora el equipo los necesita, eso no lo olviden nunca", continuó.

"Quiero unión y que siempre exista alegría. No hay rencor ni nada. Les doy paz, alegría y lo que a mí me caracterizaba. Que recuerden a ese Jaime que llegó gordito", añadió el oriundo de Cartagena.

Para García "no queda nada más que un hasta siempre", y dejó una tarea para los hinchas: "Si estoy lejos, me sentiré incómodo si hacen cosas que no corresponden. Agradezco el cariño en las buenas y en las malas. Ese es mi legado, no quiero que le pase nada malo al club ni a nadie".

"Tiren para arriba al club como yo lo hice. Me voy feliz de esta institución hermosa, algún día nos volveremos a encontrar. Me hicieron sentir el mejor técnico del mundo. Mucho cariño a todos, los quiero mucho. Me voy con el corazón lleno. Apoyen a los muchachos, denle eso que me daban a mí", concluyó.

Jaime García estuvo al mando de Ñublense entre 2019 y el presente 2023, convirtiéndose en el DT más exitoso en la historia del club, con un Campeonato de Primera B y correspondiente ascenso en 2020, participación en la Copa Sudamericana 2022 y un inédito paso por la Copa Libertadores.