Jaime García sobre fichaje de Pablo Aránguiz en Ñublense: No lo traje para juzgarlo

El entrenador de Ñublense, Jaime García, habló sobre la incorporación de Pablo Aránguiz a su plantel, tras una bullada salida de Universidad de Chile luego que vivió algunas polémicas durante el año.

"Conversé con Pablo Aranguiz... no lo traje para juzgarlo", dijo en conversación con DirecTV.

El DT sostuvo que "tendré que hablar con él si algo sale mal. No me interesa el pasado. Me gusta darle más tiempo a los jugadores y ese es un rol importante. La confianza debe ser mutua".

Además, en conversación con LUN indicó que "le leí la cartilla, pero nada extra. Siempre creo la mitad de lo que se habla de los jugadores, siempre le ponen un poco más o menos. El se tiene que comprometer con su presente y su futuro".

"Algo mal debe haber hecho, él se tiene que hacer una autocrítica muy fuerte, severa, porque muchas veces cuando cometemos errores siempre le echamos la culpa al de al lado, porque el fútbol es así. O al técinco, al compañero o los dirigentes y a veces uno está más cerca de resolver sus problemas mirándose al espejo, diciendo en qué estoy fallando", siguió en el matutino.

También habló sobre la preparación para jugar Copa Libertadores y dijo que "me habría gustado tener tres o cuatro partidos internacionales. Estoy empezando este sueño".

"Estamos evaluando otros amistosos, pero por logística es complicado. Queremos tener una buena participación en la copa internacional", concluyó.