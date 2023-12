Jaime García y la opción de dirigir a un grande: ¿Qué me falta? Díganme por favor qué me falta

El director técnico nacional Jaime García aseguró que está capacitado para dirigir a un equipo grande, luego de su exitoso paso por Ñublense y reveló que no ha tenido muchas ofertas en general para la próxima temporada.

En diálogo con TNT Sports, García señaló sobre la opcón de hacerse cargo de un grande: "A veces me pregunto, ¿Qué me falta? Díganme por favor qué me falta. Siento que he dado una vuelta larga, mis equipos se caracterizan por un buen juego, a la gente le gusta, entonces no sé qué pasa".

Además, añadió: "Un doctor nunca va a operar si no le pasan a alguien a quien operar. Me siento muy capacitado. Obviamente debo aceitar mi camino y cimentarlo mucho mejor. Nos falta un poco creer más. Al final no vamos a ssber nunca para qué estamos hasta que me pasen el automóvil. Es normal que, a lo mejor, no les guste mi idea y mi forma de ser, pero es parte del fútbol".

Además, lamentó no haber tenido tantas ofertas: "Es un poco raro todo lo que está pasando, pero ahí estamos, dándole. Pensé que iban a preguntar más. Quizás piensan que donde he sonado en equipos soy alguien muy caro o que estoy lleno de ofertas, no sé".

"He tratado de hacer las cosas como corresponde. Estoy capacitado para lo que venga. Me he pegado porrazos donde he tenido que levantarme solo y he ido aprendiendo con los latigazos que me ha dado la vida", cerró.

El estratega estiuvo más de cinco años en los "diablos rojos", subiendo al equipo del Ascenso a la Primera División, consiguiendo un subcampeonato y disputando la Copa Libertadores y Sudamericana, logrando un triunfo ante Liga de Quito en Ecuador, aunque por el resultado global y los penales quedo eliminado en octavos del torneo.