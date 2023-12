Facundo Castro se despidió de O'Higgins

El delantero argentino Facundo Castro publicó una emotiva publicación para despedirse de O'Higgins, club en el que se mantuvo durante cuatro años y medio.

Para el ariete, fueron cuatro años y medio "donde realmente la pasé muy bien tanto en los momentos buenos y malos. Me llevo los mejores recuerdos de esta ciudad maravillosa y su gente, de mis compañeros que a la mayoría los he visto crecer y hacer sus primeras armas en el fútbol profesional... me siento orgulloso de ellos".

"Agradecer a todos los que hacen O'Higgins por tratarme tan bien a mí y a mi familia. A todos los hinchas celestes por su respeto y cariño. Gracias pueblo celeste gracias compañeros", escribió.