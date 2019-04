O'Higgins busca nuevos inversores para "sostener el crecimiento del club"

Ricardo Abumohor afirmó que analizan la opción de poner el equipo en venta en caso de no superar los números rojos.

El presidente de O'Higgins, Ricardo Abumohor, realizó una presentación en la que afirmó que necesitan nuevos inversores para cubrir el actual déficit económico que tiene la institución, que alcanza los 4 mil millones de pesos.

En el evento, realizado en el Salón Auditorio de la Universidad de O'Higgins, el timonel celeste dijo que "si queremos proyectar a 10 o 15 años la institución, necesitamos que más personas entren a esta sociedad, que entren como dueños o socios, solo la familia no puede seguir, porque no vamos a ser capaces de sostener el crecimiento que el club está teniendo".

En la exposición se reveló que en el período 2006-2018 el club tuvo ingresos por 37 mil millones y gastos por sobre 41 mil millones, generándose números rojos. Abumohor señaló además que en caso de no conseguir inversores el equipo podría ser puesto en venta.

"En los próximos sesenta días, informaremos quién será la persona o empresa encargada de mostrar lo que es el club y recurrir al empresariado o a la gente para que se pueda entusiasmar para formar parte de la institución", señaló el mandamás.

En la misma línea apuntó que "si eso no fuera posible, si no hay interés de la Región o de los empresarios, en ese minuto tendríamos que poner el club a la venta nacional o internacionalmente o también podría haber una tercera opción que es mantener el club en niveles medio sin aspiraciones a los que queremos y de eso no queremos ser parte".