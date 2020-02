Luis Jiménez pidió un nuevo estadio para Palestino: Me encantaría poder inaugurarlo

El volante nacional Luis "Mago" Jiménez aseguró que Palestino necesita un nuevo estadio y dijo querer participar en ese proyecto. Además, contó que se quiere retirar en los "árabes".

"Me retiro en Palestino. Por la edad y por todo lo que significa el club. Se habla de un futuro estadio, me encantaría poder participar, inaugurarlo si es posible. Estoy feliz de estar aquí y si todo sale como queremos, me retiraré acá", dijo en entrevista con el Canal del Fútbol (CDF).

"Ver a la gente que va a La Cisterna a las cinco de la tarde con el sol en la cara, es una cosa que es dura. Los jugadores decimos que viene poca gente, pero yo no sé si iría a ver un partido ahí, esa es la realidad", agregó.

En esa misma línea, el ex Inter de Milán aseguró que "tienen que hacer un nuevo estadio. Yo espero que lo hagan, llevamos dos años seguidos en Copa Libertadores, esperamos clasificar a fase de grupos, sería un lindo premio, se viene el Centenario... Sería lindo para toda la gente de Palestino".