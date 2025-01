Refuerzo de Palestino anhela enfrentar a un rival: "Fue mi jefe, es algo bonito"

Palestino hizo una apuesta en este mercado de fichajes al reforzarse con el delantero Gonzalo Tapia, quien en este último año 2024 hizo una gran campaña con Barnechea en el ascenso, anotando 21 goles en 27 partidos jugados en dicho torneo.

El artillero de 28 años firmó contrato con Palestino hasta fines de 2027, y se convirtió en una de las destacadas incorporaciones en un elenco de colonia que buscará repetir las buenas campañas de los últimos años en el plano local, además de que tendrán que luchar ante Universidad Católica por un boleto a la fase de grupos de Copa Sudamericana.

Este paso de Tapia al conjunto Tetracolor será su primera aventura en Primera División, por lo que el jugador no esconde sus ansias de poder mostrar para qué esta en este paso, además de expresar su entusiasmo por poder enfrentar a un rival que conoce más allá de la cancha.

Gonzalo tapia cuenta los días para enfrentar a Arturo Vidal

El otrora goleador de Barnechea dialogó este martes con Radio ADN, donde proyectó lo que viene este año junto a Palestino y además contó una particular anécdota que le alimenta su anhelo de poder enfrentarse a Arturo Vidal en los pastos del fútbol chileno.

"He dado la vuelta larga. En algún momento pensé en dejar de jugar y ahora estoy en Palestino. Me costó tanto esperar y luchar, he salido goleador de todas las categorías y sentía que no se me daba. Me pilla más maduro este momento, mi familia me apoyó para que peleara hasta el final", apuntó Tapia sobre lo que significa su llegada al elenco árabe.

Así mismo, se refirió a su apodo de 'Asesino del Gol', el que precisamente le dio Vidal mientras defendió la camiseta de Rodelindo Román. "Un día que Arturo nos fue a ver jugar y en el partido hice cinco goles. Todos sabemos su calidad como persona y jugador. Es especial, fue mi jefe y ahora lo voy a enfrentar, es algo bonito", manifestó al respecto.