Nicolás Córdova: Hay muchísimo trabajo por delante y no tiene que ver con el DT de turno

El entrenador de la selección chilena sub 23 Nicolás Córdova lamentó la manera en que se dio la eliminación del elenco nacional en el Preolímpico de la categoría, luego de la abultada derrota sufrida a manos de Argentina.

En la rueda de prensa posterior al partido, el estratega del combinado criollo apuntó sobre todo al aspecto físico que pesó en la derrota ante la "Albiceleste" y en el desempeño general en el certamen.

"Hay un montón de cosas que debemos mejorar, sobre todo en lo físico. A este nivel no estamos acostumbrados a jugar partidos de tanta intensidad y cada pocos días. Es un tema país, no solo de esta selección", declaró Córdova.

Así mismo, remarcó que: "Todos los que participamos de nuestro fútbol juvenil debemos levantar los estándares físicos porque sino no alcanza para competir. Hoy nos pesó y Argentina nos pasó por arriba".

"Hay muchísimo trabajo por delante y no tiene que ver con el entrenador de turno. Debemos ponernos de acuerdo para poder volver a competir. Yo me pongo al frente como responsable de esta situación", insistió en su análisis por el resultado de esta jornada.

También el director técnico de la Roja volvió a hacer una crítica a las condiciones de este Preolímpico, expresando que: "Estamos en un torneo sub 23 donde hay jugadores que valen 30 millones de dólares y no hubo condiciones en ningún terreno de juego. Lo lamento por la organización, pero es la realidad y todos los entrenadores se han quejado. Algunos equipos que intentaron jugar la cancha no lo permitía".

El último partido de Chile en esta competición será este mismo viernes ante Paraguay en el cierre del Grupo B, a partir de las 20:00 horas de nuestro país.