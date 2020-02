¡Arranca la Primera B! La programación de la fecha inicial

El próximo fin de semana arranca la Primera B, con una fecha inicial que se jugará entre el sábado 22 de febrero y el martes 25 de febrero.

El choque ente Magallanes y Deportes Temuco dará el puntapié inicial el sábado 22 a las 17:30 horas (20:30 GMT), mientras que Rangers y Unión San Felipe cerrarán todo el martes 25 a las 20:00 horas (23:00 GMT).

El duelo más atractivo de la fecha también se disputará el día martes y lo protagonizarán Santiago Morning y Cobreloa desde las 18:00 horas (21:00 GMT) en La Pintana.

El deberá esperar para su estreno es San Marcos de Arica que debutará recién en la segunda fecha, pues queda libre.

Revisa acá la programación de la primera fecha

Sábado 22 de febrero

Magallanes vs. Deportes Puerto Montto, 17:30 horas. Estadio Municipal de San Bernardo.

Deportes Copiapó vs. Melipilla, 18:00 horas. Estadio "Luis Valenzuela Hermosilla".

San Luis vs. Barnechea, 20:00 horas. Estadio "Lucio Fariña".

Domingo 23 de febrero

Deportes Valdivia vs. Deportes Santa Cruz, 19:00 horas. Estadio Parque Municipal

Deportes Temuco vs. Ñublense, 20:00 horas. Estadio Germán Becker

Martes 25 de febrero

Santiago Morning vs. Cobreloa, 18:00 horas. Estadio Municipal de La Pintana

Rangers vs. Unión San Felipe, 20:30 horas. Estadio Fiscal de Talca.

Libre: San Marcos de Arica.