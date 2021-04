Carlos Encinas aseguró que Lautaro de Buin llegó a acuerdo con Hans Martínez: Le pido disculpas por lo que pasó

Carlos Encinas, controlador y técnico de Lautaro de Buin, se refirió a las denuncias contra el club y contó que llegaron a un acuerdo con Hans Martínez, y aseguró que nunca han presentado documentación alterada, falsificada ni usaron dobles contratos en este polémico caso.

"Me alegro de que hayamos solucionado esto con Hans (Martínez). La verdad es que es algo que me tenía muy preocupado. Yo le pido las disculpas a Hans. Asumo la responsabilidad. No es cómodo ni para él ni para nosotros. Seguramente no fueron los conceptos más apropiados, se generaron en un contexto de mucha rabia", explicó a La Tercera.

Respecto a las acusaciones por presentar documentos adulterados, Encimas remarcó que nunca hubo falsificaciones.

"No conozco dos contratos, ni ninguna alteración ni falsificación. Es poco consistente. Tampoco conozco la denuncia. El caso de José Barrera no sé por qué sale a colación. Lo otro es coherente, la denuncia la hizo Hans. La directiva ya llegó a proceso de acuerdo. Si hay algo es que no hay nada falsificado ni adulterado", declaró.

En la misma línea, aseguró que esta problemática más que nada se debe a una "insistencia de Fernández Vial en adjudicarse un espacio en la competencia que no se ganó".