DT europeo se va de Chile sin debutar pese a que había sido anunciado por un equipo

Un director técnico europeo se tendrá que ir a Chile sin debutar, pese a que en las últimas semanas había sido anunciado para trabajar en un equipo nacional.

Se trata del español Pedro Gómez-Carmona, quien el 1 de julio fue oficializado como entrenador de Deportes Antofagasta, pero sus días en ese cargo terminaron.

¿Por qué Antofagasta debe dejar ir a su DT?

Mediante un comunicado, el elenco puma aseguró que el técnico no pudo convalidar su Licencia de Entrenador UEFA Pro, tal como exige Conmebol a los estrategas que vienen desde Europa a trabajar a Sudamérica.

Añadió que no fueron informados oportunamente sobre la necesidad de este trámite, por lo que pese a sus esfuerzos ya los del DT no se puso hacer esto y el español no puede continuar en la institución.

¿Quién se hará cargo del plantel de Antofagasta?

Por el momento, seguirá Diego Reveco como adiestrador interino mientras los antofagastinos siguen buscando uno definitivo.

El próximo duelo de Antofagasta será este domingo a las 12:30 horas contra Universidad de Concepción, con la idea de mantenerse en zona de liguilla de ascenso.