Castrilli y reclamo de Cobreloa contra Fernando Véjar: Las situaciones irregulares son estudiadas

El presidente de la Comisión de Arbitros de la ANFP, Javier Castrilli, aclaró este jueves la situación por el reclamo formal que hizo Cobreloa contra el juez Fernando Véjar ante un par de polémicos cobros que les costó la derrota en el duelo contra Deportes Iquique por la Primera B.

El mandamás de los árbitros transparentó el proceso que están llevando ante las quejas del equipo naranja. "Este es el primer reclamo que recibimos de forma escrita. La situación de Cobreloa se está estudiando detenidamente y en las próximas horas nos pronunciaremos por la decisión respecto a las dos jugadas puntuales que pone en tela de juicio el presidente de esta institución".

"Todas las situaciones irregulares son estudiadas, como también pasó en el encuentro entre Puerto Montt y Coquimbo Unido con algunos cobros", añadió.

Además, Castrilli habló de la reunión que sostuvo con parte de la directiva de Santiago Wanderers debido a una acusación de parte del presidente del club Reinaldo Sánchez, quien hace días denunció a El Mercurio de Valparaíso de supuestos ofrecimientos de parte del referato nacional.

"Ellos expusieron que en ningún momento hubo contacto con un dirigente o un árbitro. Es más, sostuvieron que jamás recibieron de un dirigente o árbitro una sugerencia que hayan sospechado que fuera irregular. Y que si tuvo contacto el señor Reinaldo, lo hizo con un particular no identificado", declaró.

"Si existen elementos probatorios les pediremos a ellos que hagan la denuncia correspondiente, no sólo en las autoridades deportivas, si no que también en la fiscalía, porque son situaciones que rayan con la delincuencia", subrayó el ex árbitro argentino.