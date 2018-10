Coquimbo Unido igualó con Santiago Morning y perdió la oportunidad de escaparse en el liderato

Coquimbo Unido igualó sin goles ante Santiago Morning en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" y desaprovechó una buena oportunidad para escaparse en el liderato del Campeonato de la Primera B, quedando sólo dos puntos por encima de Cobreloa y sin margen de error.

El primer tiempo fue intenso por parte de ambos equipos, aunque la visita fue la que se acercó con mayor peligro, aporvechando la velocidad de sus jugadores ofensivos y con un David Escalante muy activo en campo rival.

En el complemento, nuevamente comenzó mejor el cuadro "bohemio" con un importante contragolpe liderado por Óscar Ortega, que terminó en los pies de Fabián Núñez, quien estrelló el balón en el vertical derecho de los "aurinegros", y en la insistencia mandó el balón por sobre el travesaño (55'), en la jugada más clara del partido para ellos.

No obstante, un minuto más tarde llegaría una importante incidencia para los "microbuseros", ya que el propio Ortega, capitán del equipo además, se fue expulsado por doble tarjeta amarilla, tras cometer una imprudente infracción al portero Daniel Retamal (56').

Al quedar con uno menos, los dirigidos por Jorge García se replegaron para defender el empate y los dueños de casa no puedieron romper aquel cerrojo, terminando con un empate que los deja con obligaciones, de cara las fechas finales del certamen.

Con este resultado, los "piratas"quedaron con 50 unidades en el tope de la tabla y con la obligación de ganar sus tres encuentros restantes ante San Marcos, Melipilla y Puerto Montt, para no comprometer su plaza directa de ascenso.

Por su parte, los capitalinos quedaron en el quinto lugar del torneo con 46 puntos, los mismos que Santiago Wanderers, quien cierra los puestos de liguilla por el ascenso y sólo uno más que Unión San Felipe, por lo que también necesita triunfos en los encuentros ante La Serena, Puerto Montt y el propio San Felipe, para asegurar ese cupo.