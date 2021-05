David Escalante: Hay odio y rechazo a Israel

El delantero argentino de Cobreloa, David Escalante, comentó su celebración con una bandera de Israel en medio de un nuevo conflicto entre el estado judío y Palestina en Medio Oriente.

En diálogo con El Mercurio, el goleador explicó que "no sabía que estaba prohibido mostrar un mensaje para mostrar mi compasión y gratitud con el pueblo de Israel. Sé que hay gente de Palestina que también lo está pasando mal, pero esto no es política, sino que algo de fe. Yo no estoy a favor de que haya una guerra. No estoy arrepentido de lo que hice".

"Uno está a favor del pueblo escogido de Dios, que siempre ha sido perseguido y hoy vive una situación difícil. Hay pocos que apoyan a Israel, el mismo martes Matías Cano jugó todo el partido con una jineta con la bandera de Palestina, y nadie dijo nada. Pero con Israel ponen el grito en el cuelo. Hay odio y rechazo a Israel", añadió.

Escalante aseguró que no es judío, pero si cree en Dios: "Creo que Jesucristo es el salvador del mundo y por eso amo a Israel. Por eso le entrego mi apoyo al saber que está en un conflicto. Pero esto se malentendió, hubo gente malintencionada. No eran para que hagan tanto atado", comentó.

"Yo tenía problemas de adicciones de drogas, no podía salir. Dios apareció en mi vida y me salvó", añadió.