Exclusivo de Al Aire Libre: Aparecen nuevos antecedentes que complican a Lautaro de Buin

Luego de la denuncia ingresada en el Tribunal de Disciplina contra Lautaro de Buin y tras la decisión del mismo ente de suspender el partido que el recién ascendido equipo debía disputar ante Deportes Santa Cruz, en Al Aire Libre en Cooperativa tuvimos acceso a una serie de audios que complican aún más el equipo que controla Carlos Encinas.

"El que nos está parando es Fernández Vial por el supuesto doble contrato, no es Hans Martínez. Al matar el finiquito con Hans te deja abierta la puerta a que Fernández Vial siga investigando, pero al darle la salida vía otras actividades realizadas al Complejo Club Oriente, matan la boleta", apunta Encinas en una conversación vía Whatsapp en la que intentan solucionar el problema.

Es que Martínez, acusa que el club no pagó las cotizaciones durante su periodo de contrato con el club y que no respetó los plazos, pues según el futbolista el vínculo era por todo el 2021. De todas formas, el propio jugador respaldó los pagos realizados por el club por intermedio de la empresa ACN Deportes Ltda.

Esto es algo que pretende aprovechar Encinas, quien en el mismo audio al que tuvo acceso Al Aire Libre apunta que "el finiquito debe ser en secreto, ni siquiera debe realizar una declaración pública, con eso matan la boleta y el doble contrato. Con eso te deja la puerta abierta para demandar a la ANFP, al finiquitar a Martínez no te deja la puerta. Hagan lo que les digo, yo no soy abogado, pero eso es lo que me dice el sentido común".

En esa misma línea, el también entrenador de Lautaro de Buin expuso que "si a ustedes desde adentro del Tribunal les dicen que finiquiten a Hans Martínez y nosotros nos hacemos los huevones, seguimos dependiendo de un tercero. Al finiquitar la transferencia desde ACN, matan la boleta, finiquitan a Hans Martínez y en estricto rigor no se debe depender de la disposición de un tribunal, el asunto muere porque no existe el pecado".

En esa misma conversación, el contador del club se refirió al rol de intermediario de Gamadiel García, presidente del Sindicato de Futbolistas, Sifup. "Me llamó el "Gama", yo fui compañero de él y tenemos muy buena relación, para contarme lo que pasa. Supuestamente me dice que ya llegó a un acuerdo con Hans Martínez y eso es algo que ya no es tema. Ellos (el Sifup) no van a denunciar, porque si Hans alcanzó un acuerdo con el club, esa denuncia no corre" , indicó.

"El tema por el que se suspendieron estos partidos, que es raro según me dijo (García), es porque al Tribunal entró la denuncia de Fernández Vial por el tema de los supuestos dobles contratos que en la Segunda División no se pueden, pero la mayoría de los clubes los tienen. Así que ahí dependerá de cómo que tanscurra", agregó.

En Al Aire Libre también accedimos a la boleta de prestación de servicios por 30.254.147 pesos emitida a nombre de Hans Martínez por ACN, con la que Lautaro de Buin pretende terminar con la figura de doble contrato, aunque ésta aún no es aceptada por el futbolista.

Mientras tanto, el Tribunal de Disciplina deberá recoger los distintos antecedentes y pruebas para determinar si el club en cuestión cometió alguna falta que le signifique alguna resta de puntos a la desafiliación del fútbol profesional chileno.