Líder de Wanderers lanzó duros daros tras bochornoso episodio en Primera B

Santiago Wanderers debía jugar contra la Universidad de Concepción en duelo válido por la última fecha de la Primera B, pero una deuda con personal de seguridad impidió que se realizara el encuentro en Valparaíso.

Luego de la confirmación de este lamentable hecho, que incluyó enfrentamiento de los hinchas con la policía, los jugadores del primer equipo masculino lanzaron duros dardos contra la dirigencia caturra.

Carlos Muñoz cargó contra la dirigencia de Wanderers

El líder del plantel Carlos Muñoz no demoró en refererirse al tema a través de redes sociales, dejando duras palabras en su cuenta oficial de Instagram.

"El sentimiento de rabia y pena es gigante, el no entender como un club tan grande puede y nos hacen pasar por esto. ¿Dónde están? No jueguen con el amor a nuestro club, que ustedes no nos representan, nunca lo harán. No jueguen con la necesidad de trabajo de las personas, que muchos a ustedes no los necesitamos para continuar, y por lo mismo somos capaces de levantar la voz, ir de frente y no moverles la cabeza aceptándoles todo como tantos que tienen bajo su condición", expuso incluyendo la pregunta que se hacen todos en Valparaíso.

Muñoz se disculpó con los hinchas de Santiago Wanderers

De paso, el delantero porteño aprovechó de disculparse con la hinchada que llegó a alentar al equipo y se fue sin ver un solo minuto del duelo.

"Mil disculpas a la gente, ustedes los que nos han soportado todo el año con altos y más bajos momentos, pero siempre ahí. No sabemos cómo terminará nuestro año, pero tengan por seguro que este plantel respeta y honra los colores de este club, y es eternamente agradecido de todo su apoyo incondicional. Wanderers es grande por su gente, su historia... no dejemos que sigan manchando nuestra institución. Solo espero algún día, cercano, verlo crecer y surgir como el gigante que es", remató Muñoz.