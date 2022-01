Felipe Flores: No pienso en el retiro, tengo cuerda para rato y quiero que mi hijo me vea jugar

El chileno Felipe Flores se animó a hablar de sus proyecciones en el fútbol luego de fichar por Magallanes para una nueva temporada del ascenso, asegurando que no ha pensado en el retiro y tiene margen para seguir vigente dentro de la cancha.

En diálogo con Las Ultimas Noticias, el ya experimentado atacante abordó su presente y apuntó a cómo avisora su momento en el corto y mediano plazo. "Tengo cuerda para rato, firmé por un año con Magallanes y mi objetivo es ascender, nos reforzamos para eso. Una vez terminado este 2022 veré qué hago", apuntó.

"No pienso en el retiro, me siento bien físicamente, con muchas ganas y espero que mi hijo me pueda ver jugar. Está chiquito aún, pero me encantaría que en dos años más cuando Facundo tenga más conciencia me pueda acompañar a los partidos, saber que su papá es futbolista", agregó.

Del mismo modo, Flores mencionó que: Estoy más maduro con familia y mi hijo. El panorama es distinto, todo lo que hago hoy en día, mis logros, son para la familia. Estoy contento con el ámbito familiar y futbolístico, disfrutando mucho esta etapa. Y tengo ganas de seguir haciendo goles".