La programación de la decimocuarta fecha del Campeonato de la Primera B

Deportes Puerto Montt y Unión San Felipe darán inicio a la decimocuarta fecha del Camopeonato de la Primera B, cuando se enfrenten el sábado en el Estadio Chinquihue.

Por su parte, el líder Cobresal recibirá el domingo a Santiago Wanderers en el Estadio El Cobre, buscando volver a los triunfos tras haber sumado dos derrotas consecutivas.

El escolta Santiago Morning, en tanto, se medirá en la misma jornada como forastero ante Deportes Valdivia, en el Estadio Parque Municipal de la capital de la Región de Los Ríos.

Revisa la programación de la decimocuarta fecha:

Sábado 26 de mayo

- Deportes Puerto Montt vs. Unión San Felipe, 18:00 horas. Estadio Chinquihue.

- Coquimbo Unido vs. Deportes Melipilla, 19:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez".

Domingo 27 de mayo

- Magallanes vs. San Marcos de Arica, 12:00 horas. Estadio Municipal de San Bernardo.

- Deportes Valdivia vs. Santiago Morning, 12:00 horas. Estadio Parque Municipal.

- Cobresal vs. Santiago Wanderers, 15:30 horas. Estadio El Cobre.

- Deportes Copiapó vs. Ñublense, 16:00 horas. Estadio "Luis Valenzuela".

- Cobreloa vs. Barnechea, 16:00 horas. Estadio Zorros del Desierto.

- Rangers vs. Deportes La Serena, 20:00 horas. Estadio Fiscal de Talca.