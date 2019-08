La programación de la decimonovena fecha del Campeonato de Primera B

La Primera B continúa este fin de semana con su decimonovena fecha, la cual abrirán ¡Se definen los primeros semifinalistas! La agenda de la Sudamericana para esta semanaen la jornada del viernes.

Revisa el horario de los partidos junto a AlAireLibre.cl:

Viernes 16 de agosto

AC Barnechea vs. Deportes Copiapó, 20:00 horas. Estadio de Lo Barnechea.

Sábado 17 de agosto

Magallanes vs. Unión San Felipe, 12:00 horas. Estadio de San Bernardo.

Santiago Wanderers vs. Deportes Puerto Montt, 15:00 horas. Estadio "Elías Figueroa"

Domingo 18 de agosto

Deportes Valdivia vs. Deportes Temuco, 15:30 horas. Estadio Parque Municipal.

Ñublense vs. Deportes La Serena, 15:30 horas. Estadio "Nelson Oyarzún".

Rangers vs. Deportes Melipilla, 16:00 horas. Estadio de Talca.

Santiago Morning vs. Cobreloa, 20:00 horas. Estadio de La Pintana.

Lunes 19 de agosto

Deportes Santa Cruz vs. San Luis, 19:30 horas. Estadio "Joaquín Muñoz"