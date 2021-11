La programación de la última fecha del Campeonato Ascenso

La ANFP entregó la programación de la última fecha de la fase regular del Campeonato Ascenso de Primera B, donde Coquimbo Unido y Deportes Copiapó son los equipos con más opciones de alzar el título y abrochar el ascenso directo.

Gran parte de los encuentros se jugarán en simultáneo el sábado 13 de noviembre.

Revisa los horarios:

Viernes 12 de noviembre

- San Luis vs. AC Barnechea, 19:00 horas. Estadio "Lucio Fariña".

Sábado 13 de noviembre

- Cobreloa vs. Rangers, 15:30 horas. Estadio Zorros del Desierto.

- Unión San Felipe vs. Magallanes, 18:00 horas. Estadio Municipal de San Felipe.

- Deportes Copiapó vs. U. de Concepción, 18:00 horas. Estadio "Luis Valenzuela".

- San Marcos de Arica vs. Deportes Santa Cruz, 18:00 horas. Estadio "Carlos Dittborn".

- Fernández Vial vs. Coquimbo Unido, 18:00 horas. Estadio "Ester Roa".

- Deportes Iquique vs. Deportes Puerto Montt, 18:00 horas. Estadio Tierra de Campeones.

- Santiago Morning vs. Deportes Temuco, 18:00 horas. Estadio Municipal de La Pintana.