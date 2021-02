Los fichajes confirmados de los equipos de la Primera B

Los equipos de la Primera B se están armando para afrontar la temporada 2021 y luchar por el ascenso a fin de año y en AlAireLibre.cl te mostramos todos los fichajes confirmados.

Barnechea:

- Sin refuerzos.

Cobreloa: Rodrigo Meléndez (DT), Alvaro Césped, Fernando Barrientos, Pablo Vergara y Sebastián Ramírez.

