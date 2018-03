Los resultados de la séptima fecha en la Primera B

El fútbol de la Primera B no se detiene y este fin de semana se disputa la séptima fecha del torneo.

Sigue el resultado de todos los partidos junto a AlAireLibre.cl:

Campeonato Loto 2018 - Séptima fecha

Sábado 24 de marzo

- Santiago Morning 1-2 Ñublense. Finalizado. Estadio Municipal de la Pintana, Santiago. Sigue el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.

0-1: 27' Sebastián Varas (ÑUB); 0-2: 73' Emiliano Pedreira (ÑUB); 1-2: 84' David Escalante (SM)





- Melipilla 0-2 Barnechea. Finalizado. Estadio Municipal "Roberto Bravo Santibáñez".



0-1: 74'; Braian Rodríguez (BAR), 0-2: 79'; Allan Lüttecke (BAR)

- Puerto Montt 0-0 Cobreloa, Finalizado. Estadio Chinquihue.

- Rangers 0-2 San Marcos, Primer tiempo. Estadio Fiscal de Talca.

0-1: 1'; Esteban Valencia (SMA), 0-2: 45'; Camilo Pontoni (SMA)

Domingo 25 de marzo

- Deportes Valdivia vs. Coquimbo Unido, 12:00 horas. Estadio Parque Municipal.

- Cobresal vs. Deportes Copiapó, 15:30 horas. Estadio El Cobre.

- Santiago Wanderers vs. U. San Felipe, 16:00 horas. Estadio "Elías Figueroa".

- Deportes La Serena vs. Magallanes, 16:30 horas. Estadio La Portada.