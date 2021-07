Marcelo Salas volvió a quejarse del arbitraje en duelo de Temuco: Ojalá venga un error a favor nuestro

El presidente y dueño de Deportes Temuco, Marcelo Salas, volvió a usar redes sociales para manifestarse por el arbitraje que vivió su equipo, esta vez ante Fernández Vial, en duelo por la fecha 11 de la Primera B.

"Ok, nada más que decir, 'no es mano' dicen los comentaristas. Ya van dos cobrados que no eran. Y el que es no se cobra", escribió en sus historias de Instagram.

"¿Cuál es la duda de no cobrar? No entiendo. Si la mano está pegada al cuerpo todo bien. Si la levanta o abre, penal ¿Cuál es el criterio o duda?", añadió junto a imágenes de la dudosa jugada que dejó una mano de un jugador del "almirante" tras un disparo de un jugador albiverde.

"Para analizar nada más. Serán intereses asociados o solo error arbitral. Veamos qué pasa en el próximo (partido) ojalá un error a favor nuestro", complementó.