TERREMOTO: La importante decisión de la ANFP con la liguilla de la Primera B por caso Barnechea

La desafiliación de AC Barnechea del fútbol profesional producto de problemas con su licencia de clubes provocó un problema mayúsculo en la definición del Campeonato Ascenso.

Esto porque le significó la resta de todos los puntos conseguidos en la temporada y, además, que todos sus rivales le ganaran sus partidos por 3-0, por lo que hay cambios en la tabla de posiciones de la Primera B.

De todas formas, esta es una sanción efectuada por la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, por lo que se espera la apelación de los Huaicocheros a la Segunda Sala, lo que demandará tiempo.

La decisión de la ANFP con la liguilla de la Primera B

Por esta razón, la ANFP informó que la liguilla de ascenso de la Primera B no comenzará en la fecha que tenía estipulada, que era el 30 de octubre.

El organismo regulador del fútbol chileno debe esperar que se concrete o no la desafiliación del elenco precordillerano y también lo que decida la Primera Sala sobre el duelo de Santiago Wanderers vs Universidad de Concepción, que no se disputó por falta de guardias en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Estas dos determinaciones serán muy relevantes, ya que definirán los clasificados y el orden de ellos para la liguilla, que definirá el segundo ascenso a Primera División, luego de que Deportes La Serena ya haya asegurado su cupo.

Así está la tabla sin la desafiliación de Barnechea:

Así puede quedar la tabla con la desafiliación de Barnechea: