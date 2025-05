¿Tiempo de decisiones? Deportes Temuco analiza el futuro de Mario Salas tras pésima campaña

Deportes Temuco no levanta cabeza en la Primera B ya que este domingo perdió por 3-0 en su visita a Deportes Copiapó, extendiendo su mal momento en el certamen de ascenso, en el que solo suma seis unidades tras nueve fechas disputadas.

En el cuadro de la Región de la Araucanía hay preocupación por los resultados y es por eso que tras la derrota de esta jornada ante el elenco de Atacama hubo una extensa reunión entre el DT Mario Salas y la dirigencia del cuadro del “Pije”, buscando encontrar soluciones para el mal momento que atraviesa el equipo.

Tras el partido, el estratega no conversó con la prensa, aumentando la incertidumbre sobre si se mantendrá a cargo del elenco de Temuco.

El futuro de Mario Salas en Temuco está en duda

El que sí conversó con la prensa en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla fue el director deportivo de Deportes Temuco, Roberto Rojas, quien dio a conocer la actual situación del “Comandante” en la banca del equipo.

“Marcelo (Salas) tuvo una reunión, se plantearon algunos temas, más adelante se van a ir sabiendo, no son temas cómodos, sabemos que estamos viviendo una situación muy difícil, vamos a ir viendo qué es lo que pasa en la semana“, indicó Rojas en declaraciones que publicó el sitio Primera B.

Reconoció que tanto el cuerpo técnico como el plantel de jugadores están totalmente al debe en este arranque de campeonato de la Primera B. "Naturalmente, este es un club que se había hecho muchas expectativas, en todo sentido y hasta el momento no se está cumpliendo con absolutamente nada", indicó.

Rojas, como Director Deportivo de la institución, reconoció también que es blanco de críticas, asumiendo su propia responsabilidad en el duro momento que viven los sureños.

“Obviamente, aquí también hay una responsabilidad mía en la elección de algunas cosas, después viene la conducción técnica que ahora en este momento tuvimos la conversación, vamos a ver cómo se va enfrentando esto en la semana”, dijo.

“Nosotros estamos para evaluaciones y toma de decisiones, yo creo que estamos en ese momento, obviamente estamos conversando porque estamos en una situación bastante incómoda, yo creo que nadie está contento, no es ningún secreto que la situación que está viviendo Deportes Temuco no está fácil. Sin embargo, nosotros creemos que este equipo tiene que repuntar, no nos podemos demorar mucho en que este equipo empiece a encontrar el rumbo, porque no nos olvidemos que el objetivo de esto es subir”, agregó.

El exportero, ahora en su calidad de directivo, expresó confianza en la calidad del plantel y en poder dar vuelta esta crisis futbolística que tiene al equipo en la zona baja de la tabla de posiciones.

”Los jugadores son los mismos que a principio de año decíamos que era el dream team, entonces, claramente hay un problema de funcionamiento y los jugadores están ampliamente reconocidos y detrás de ellos tienen una campaña y reconocimiento de hace muchos años, aquí, hay que buscarle darle la vuelta al aspecto técnico”.

“Creemos que es el tiempo de empezar a mejorar, de darle una vuelta a esto y justamente estamos en esa situación”, cerró Rojas.