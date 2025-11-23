Los Penquistas debían confirmar su triunfo en la ida por 2 a 1, Deportes Antofagasta quiso aprovecharse de su condición de local, pero nuevamente el goleador Joaquín Larrivey se encargó de sepultar las opciones de los Pumas. Una campaña para Concepción que los tendrá en semifinales de la Liguilla de Ascenso 2025.

⚽ Los goles de Antofagasta vs Concepción por la Liguilla de Ascenso 2025

Joaquín Larrivey en los 49′ puso el 0-1 para los Penquistas y estiraban cifras en el global, Andrés Souper le dio esperanzas a los nortinos igualando el marador en el 61′.

📊 Estadísticas de Antofagasta vs Concepción

Primera B Playoff Ascenso – 2025 Cuartos de final Antofagasta 1 1 Descanso : 0 0 Finalizado Agregado 2-3 Deportes Concepción Andres Souper 60′

88′ Joaquín Larrivey 48′

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Antofagasta y Concepción?

Deportes Concepción seguirá con el sueño de subir cuando enfrente a Deportes Copiapó en las semifinales de la Liguilla de Ascenso. Luis Marcoleta y Deportes Antofagasta comienzas sus vacaciones.