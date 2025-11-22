La Liguilla de Ascenso sigue su camino desde este fin de semana y para este domingo 23 de noviembre se llevará a cabo la revancha de los cuartos de final entre Antofagasta y Concepción en el Calvo y Bascuñán, llave que domina el conjunto lila tras el 2-1 conseguido en el partido de ida.

El Conce golpeó primero en el Estadio Ester Roa Rebolledo el pasado martes con un triunfo que le permite llegar con la primera opción de seguir en carrera por el segundo boleto a Primera División, aunque el cuadro antofagastino tendrá el empuje de su gente para intentar dar vuelta la serie y mantener la ilusión.

⚽ Antofagasta vs Concepción en vivo por la Liguilla de Ascenso 2025: minuto a minuto

Primera B Playoff Ascenso – 2025 Cuartos de final Antofagasta Sin Comenzar Agregado 1-2 Deportes Concepción Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos DEP 2 – 1 ANT 18/11/2025 DEP 0 – 0 ANT 19/07/2025 ANT 3 – 1 DEP 02/03/2025

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Antofagasta vs Concepción?

El duelo de Antofagasta y Concepción se jugará este domingo 23 de noviembre a las 12:00 horas en el estadio Calvo y Bascuñán, en el norte.

🏟️Estadio: Calvo y Bascuñán, Antofagasta

📅Fecha: Domingo 23 de noviembre

🕗Horario: 12:00 horas

📺 ¿Dónde ver en vivo Antofagasta vs Concepción?

📺TV: TNT Sports

💻Streaming: TNT Sports en HBO Max

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🟨 Árbitros del partido entre Antofagasta vs Concepción

AVAR: Carlos Venegas

Árbitro: Gastón Philippe

1er asistente: Emilio Bastías

2do asistente: Ignacio Cerda

Cuarto árbitro: Claudio Díaz

VAR: Héctor Jona

🧾 El XI de Antofagasta vs Concepción por la Liguilla de Ascenso 2025

El posible once: Fernando Hurtado; Matías Contreras, Nicolás Berardo, Rodrigo Astorga; Manuel Maluenda, Fabián Manzano, Felipe Baéz, Zacarías Abuhadba; Christian Bravo, Andrés Souper, Brayan Hurtado. DT: Luis Marcoleta.

🧾 El XI de Concepción vs Antofagasta por la Liguilla de Ascenso 2025

El posible once: Nicolás Araya; Ariel Cáceres, Nozomi Kimura, Diego Carrasco, Jonathan Espínola; Nelson Sepúlveda, Mario Sandoval, Brayan Valdivia, Josué Ovalle; Andrés Gillard, Joaquín Larrivey. DT: Patricio Almendra.