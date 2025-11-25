La Liguilla del Ascenso 2025 entra en su recta decisiva con un choque que promete emociones fuertes: Deportes Concepción vs Copiapó, una semifinal que enfrenta estilos muy distintos, campañas opuestas y dos hinchadas que viven este proceso como una verdadera final anticipada. El “León de Collao” llega con un repunte notable, pasando de ser 6° en la tabla anual a convertirse en uno de los equipos más en forma del mes, mientras que Copiapó aparece como el rival más sólido de toda la Liguilla gracias a su campaña como subcampeón de la fase regular.

Para Concepción, este duelo es el premio a su capacidad de resistencia: eliminó a Antofagasta en una llave durísima y llega con convicción plena de que puede sorprender nuevamente. Para Copiapó, en cambio, es la validación de una temporada donde fue competitivo de principio a fin. La semifinal se anticipa intensa, táctica y emocional: el Ester Roa, uno de los estadios más imponentes de la B, recibirá la ida; mientras que Luis Valenzuela Hermosilla decidirá el destino de la serie. Tanto penquistas como atacameños tienen argumentos para ilusionarse.

🕘 Deportes Concepción vs Copiapó en vivo, por la Liguilla: minuto a minuto

⚽ ¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes Concepción vs Copiapó por la Liguilla del Ascenso 2025?

El partido de ida está programado para este miércoles 26 de noviembre, desde las 20:30 horas, en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

El duelo de vuelta se disputará el 30 de noviembre, también a las 20:30 horas, en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, casa de Copiapó.

🗓 Fecha: Miércoles 26 de noviembre.

Miércoles 26 de noviembre. 🕒 Hora: 20:30 horas.

20:30 horas. 🏟 Estadio: Estadio Ester Roa Rebolledo, Concepción.

📺 ¿Dónde ver EN VIVO Deportes Concepción vs Copiapó?

📺 TV: TNT Sports.

TNT Sports. 💻 Streaming: TNT Sports en HBO Max.

TNT Sports en HBO Max. 🖥️ También podrás seguir el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre.

🖥️ ¿Dónde ver Deportes Concepción vs Copiapó ONLINE?

El duelo se podrá seguir ONLINE mediante:

👉 Marcador virtual de AlAireLibre.cl, con actualizaciones permanentes desde el Ester Roa y el Luis Valenzuela Hermosilla. Ideal para quienes no puedan mirar la transmisión oficial.

🟨 Árbitros de Deportes Concepción vs Copiapó

Árbitro: Claudio Díaz Mera

Árbitro asistente 1: Manuel Marín Vargas

Árbitro asistente 2: Eric Pizarro Riquelme

Cuarto árbitro: Cristian Galaz Sepúlveda

VAR: Rodrigo Carvajal Molina

AVAR: Carlos Venegas Díaz

📝 La formación de Deportes Concepción vs Copiapó por la Liguilla del Ascenso 2025

Nicolás Araya; Ariel Cáceres, Sebastián Silva, Diego Carrasco, Jonathan Espínola; Nelson Sepúlveda, Mario Sandoval, Brayan Valdivia, Josué Ovalle; Andrés Gillard, Joaquín Larrivey. DT: Patricio Almendra.

📝 La formación de Copiapó vs Deportes Concepción por la Liguilla del Ascenso 2025

Julio Fierro; Marcelo Filla, Carlos Salomón, Fabián Torres y Kevin Egaña; Axl Ríos, Claudio Zamorano, Iván Rozas, Thomas Jones; Matías Gallegos y Rodrigo Orellana. DT: Hernán Caputto.

📈 ¿Cómo llegan Deportes Concepción vs Copiapó a la semifinal de la Liguilla?

Deportes Concepción

El “León de Collao” llega con una campaña irregular pero en alza. Eliminó a Antofagasta con un 3-2 global, viene de cerrar la fase regular con rendimiento creciente y se ha hecho fuerte en casa, donde sumó dos victorias consecutivas antes de la Liguilla. Su mayor virtud es la intensidad en el mediocampo y la capacidad de generar peligro en transiciones rápidas.

Últimos cinco partidos: E – D – V – V – E

Entre sus triunfos recientes destaca el 2-1 sobre Unión San Felipe y la victoria ante Antofagasta en la ida de cuartos.

Deportes Copiapó

El cuadro atacameño fue el gran protagonista del torneo regular: subcampeón, férreo defensivamente y con alta producción ofensiva. Su camino hacia semifinales incluyó un sólido 3-1 ante San Marcos y un 2-0 frente a Magallanes en sus últimos encuentros previos a la liguilla.

Aunque cayó ante la U. de Concepción en el cierre del campeonato, Copiapó llega cargado de experiencia y con nombres de peso individual.

Últimos cinco partidos: V – V – V – E – D

🔙 Historial reciente entre Deportes Concepción vs Copiapó

Los enfrentamientos del 2025 dejan total paridad:

16 de agosto: Copiapó 2-1 Concepción (Luis Valenzuela Hermosilla)

Copiapó 2-1 Concepción (Luis Valenzuela Hermosilla) 13 de abril: Concepción 2-0 Copiapó (Ester Roa)

Concepción se hace fuerte como local; Copiapó responde en el norte. El historial anticipa una llave intensa y sin favoritismos claros.

En síntesis

Deportes Concepción y Copiapó abrirán este miércoles una semifinal vibrante, con el Ester Roa como escenario del primer golpe.

Concepción llega en crecimiento y con su gente impulsando, mientras que Copiapó apuesta a la regularidad que mostró durante todo el año.

La definición será ida y vuelta, sin gol de visita, y todo lo podrás seguir en AlAireLibre.cl.

