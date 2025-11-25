La Liguilla del Ascenso entra en un territorio donde ya no hay margen para errores. San Marcos vs Cobreloa llegan a semifinales con trayectorias opuestas, pero con una misma urgencia: ganar para acercarse al último boleto disponible rumbo a Primera División 2026. Los ariqueños vienen con un envión tremendo tras dos victorias consecutivas ante Rangers y una campaña sólida en casa, mientras que los loínos sobrevivieron a una llave dramática frente a Santiago Wanderers que se resolvió recién en penales.

La semifinal promete ritmo, tensión y estadios llenos en ambos extremos del país. San Marcos quiere hacer valer el fortín del Carlos Dittborn, donde ha construido gran parte de su temporada, y Cobreloa apostará a su jerarquía, experiencia y un plantel que suele crecer en momentos límite. Entre ambos hay historia reciente, roces fuertes y una tensión deportiva que hace de esta serie una de las más esperadas del 2025.

🕘 San Marcos vs Cobreloa en vivo, por la Liguilla: minuto a minuto

En instantes…

⚽ ¿Cuándo y a qué hora juegan San Marcos vs Cobreloa por la Liguilla del Ascenso 2025?

El partido de ida se disputará este miércoles 26 de noviembre, desde las 18:00 horas, en el Estadio Carlos Dittborn de Arica.

Será el primer choque de una llave que se definirá el 30 de noviembre, cuando ambos se vuelvan a ver las caras en Calama.

📺 ¿Dónde ver EN VIVO San Marcos vs Cobreloa?

📺 TV: TNT Sports.

TNT Sports. 💻 Streaming: TNT Sports en HBO Max.

TNT Sports en HBO Max. 🖥️ También podrás seguir el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre.

🖥️ ¿Dónde ver San Marcos vs Cobreloa ONLINE?

El duelo también podrá seguirse ONLINE a través del marcador virtual y cobertura instantánea de AlAirelibre.cl, con actualizaciones jugada a jugada desde Arica y Calama.

🟨 Árbitros de San Marcos vs Cobreloa

Árbitro: Franco Jiménez Lazo

Franco Jiménez Lazo Árbitro asistente: Alejandro Molina Bravo

Alejandro Molina Bravo Árbitro asistente: Miguel Rocha Svigilsky

Miguel Rocha Svigilsky Cuarto árbitro: Héctor Jona Gamboa

Héctor Jona Gamboa VAR: Juan Lara Luco

Juan Lara Luco AVAR: Alan Sandoval Rodríguez

📝 La formación de San Marcos vs Cobreloa por la Liguilla del Ascenso 2025

San Marcos de Arica – DT: Germán Cavalieri

Nicolás Temperini; Augusto Barrios, Javier Rivera, Guillermo Cubillos, Ítalo Müller, Franco Ledesma; Camilo Rencoret, Diego Plaza; Camilo Melivilú, Alfredo Ábalos y Marcos Camarda.

📝 La formación de Cobreloa vs San Marcos por la Liguilla del Ascenso 2025

Cobreloa – DT: César Bravo

Hugo Araya; David Tapia, Agustín Heredia, Nicolás Palma, Ronald Guzmán; Cristian Muga, Gerardo Navarrete, Iván Ledezma; Álex Valdés, Aldrix Jara y Gustavo Gotti.

📈 ¿Cómo llegan San Marcos vs Cobreloa a la semifinal de la Liguilla?

San Marcos llega con una racha notable y un rendimiento sólido en todas sus líneas. Cerró la serie ante Rangers con un 3-0 global y se ha transformado en uno de los equipos más difíciles de superar en la categoría. Su último tramo del torneo incluye triunfos contundentes, una defensa que concede poco y un mediocampo que presiona alto y recupera rápido.

Cobreloa, en cambio, vivió una llave dramática ante Wanderers: empató 2-2 en la ida, volvió a igualar 2-2 en Calama y terminó avanzando recién por 4-3 en penales. Aun así, los loínos vienen mostrando carácter competitivo, buenos números ofensivos y una propuesta que crece cuando logran imponer intensidad. Llegan con dos empates, pero también con victorias sólidas previas ante Curicó Unido y Wanderers.

🔙 Historial reciente entre San Marcos vs Cobreloa

Los últimos cruces del 2025 muestran equilibrio, aunque con una leve ventaja para el cuadro naranja:

19 de julio: Cobreloa 2-0 San Marcos (Zorros del Desierto)

Cobreloa 2-0 San Marcos (Zorros del Desierto) 1 de marzo: San Marcos 1-1 Cobreloa (Carlos Dittborn)

En síntesis

San Marcos y Cobreloa abrirán este miércoles una semifinal que puede marcar el camino al ascenso

Arica quiere hacerse fuerte en casa y llegar con ventaja a Calama

Cobreloa confía en su jerarquía para sobrevivir una llave durísima

La definición será ida y vuelta, sin gol de visita, y todo lo podrás seguir en AlAirelibre.cl

