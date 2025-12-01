La ciudad volvió a latir después de años en silencio. Deportes Concepción se instaló en la final de la Liguilla de Ascenso y la ilusión explotó como no se veía desde su última gran arremetida. La eliminación de Deportes Copiapó reforzó un sentimiento que venía creciendo: el “León de Collao” quiere volver a Primera y siente que esta vez no está soñando solo.

En ese clima, la dirigencia tomó una decisión que cambió la conversación de inmediato. Antes de que la pelota ruede ante Cobreloa, el club presentó una solicitud para reventar el Ester Roa Rebolledo con un aforo nunca visto en esta categoría. La gestión ya llegó a las autoridades y abre la posibilidad de escribir un capítulo inédito en el Ascenso.

El club quiere que la ida de la final se juegue con 29 mil personas en Collao. La petición fue confirmada por las autoridades del Biobío, que ya analizan si es posible habilitar un aforo mayor al registrado ante Copiapó.

El Delegado Presidencial de la región, Eduardo Pacheco, reconoció la solicitud y dio señales claras de apertura: “Se ha solicitado un aforo de 29 mil personas y que se abran las puertas del estadio antes de lo que se registró ante Copiapó. Son materias que se están analizando, está toda la disposición para que haya una fiesta deportiva”, aseguró.

El propio Pacheco subrayó el trabajo conjunto para garantizar un ambiente seguro: “Hay un trabajo relevante de Carabineros con la seguridad y gracias a eso tuvimos 20 mil personas en el Ester Roa sin ningún incidente. Queremos garantizar que esas condiciones se mantengan con el aumento de aforo”, añadió.

Si la solicitud prospera, Collao podría recibir la cifra más alta vista en la categoría.

⚽ ¿Cómo llega cada equipo a la final de la Liguilla de Ascenso 2025?

Ambos llegan tras superar semifinales intensas y con real opción de recuperar un lugar en Primera.

Deportes Concepción eliminó a Deportes Copiapó en una llave que exigió carácter y respuestas colectivas en momentos límite. La victoria encendió la ciudad y reactivó una ilusión que llevaba casi dos décadas en pausa.

Cobreloa, por su parte, despachó a San Marcos de Arica mostrando solidez y madurez competitiva. El cuadro loíno tuvo una campaña estable y vuelve a ubicarse a 180 minutos de regresar a la división donde edificó su historia. Los dos cruzarán caminos con un objetivo idéntico: quedarse con el último boleto disponible para la temporada 2026.

📅 ¿Cómo se jugará la final entre Concepción vs Cobreloa y qué pasa si empatan?

La definición será a ida y vuelta, con 180 minutos para buscar el ascenso.

El formato quedó ratificado: primera localía para el elenco que terminó más abajo en la tabla, lo que instala la ida en Collao y la vuelta en Calama con ambos estadios listos para un marco imponente.

Si hay igualdad en puntaje y diferencia de gol tras los dos partidos, habrá prórroga con dos tiempos de 15 minutos. Y si persiste el empate, la serie se irá a penales. El ganador ascenderá a Primera División para 2026.

🏟️ Programación oficial de la Final de la Liguilla de Ascenso

Ida: Miércoles 3 de diciembre – 20:00 hrs

Deportes Concepción vs Cobreloa, Estadio Ester Roa Rebolledo

Cobreloa vs Deportes Concepción, Estadio Zorros del Desierto

🧩 En resumen

Deportes Concepción pidió elevar el aforo del Ester Roa a 29 mil personas.

La autoridad regional confirmó la solicitud y evaluará la apertura ampliada.

Concepción eliminó a Copiapó y Cobreloa dejó atrás a San Marcos.

La final será ida y vuelta, con prórroga y penales si corresponde.

El ganador ascenderá a Primera División para la temporada 2026.

