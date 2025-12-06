La Liguilla de Ascenso regaló un estreno a la altura de su contexto: intenso, parejo y con final abierto. Deportes Concepción y Cobreloa firmaron un 1-1 que mantuvo la respiración detenida en el Ester Roa, donde más de 28 mil personas fueron testigos de un duelo friccionado, físico y con momentos de golpe por golpe. Nada quedó resuelto, pero todo quedó encendido.

Con ese empate, la llave viaja a Calama con el boleto al Campeonato Nacional 2026 todavía sin dueño. Allí se sabrá quién acompañará a Universidad de Concepción en el salto de categoría, en una revancha que promete tensión desde el primer minuto. Noventa minutos —o más— separan a Lilas y Naranjas de un ascenso histórico.

🔥 ¿Qué pasa si Cobreloa vs Concepción empatan en la final de la Liguilla?

Si vuelven a igualar, hay prórroga de 30 minutos; solo después irán a penales.

A diferencia de las rondas previas, donde el empate enviaba la serie directamente a lanzamientos desde los doce pasos, la final introduce un cambio clave: habrá tiempo extra en caso de igualdad —dos tiempos de 15’ sin descanso entremedio.

Solo si persiste la paridad tras la prórroga, la historia se definirá desde el punto penal. No existe gol de visita, por lo que un 0-0, 1-1 o cualquier marcador repetido prolongará la noche.

⚽ ¿Por qué la definición Cobreloa vs Concepción tiene alargue y no penales inmediatos?

Porque el reglamento de la final de Liguilla de Ascenso es distinto a fases anteriores.

Cobreloa llegó a esta instancia eliminando por penales a Santiago Wanderers previamente, pero ahora el formato cambia: la final exige alargue antes de decidir en penales, manteniendo la igualdad total de condiciones para ambos equipos.

📅 ¿Cuándo se juega la revancha Cobreloa vs Concepción?

📆 Domingo 7 de diciembre

⏰ 20:15 horas

🏟 Estadio Zorros del Desierto — Calama

🏆 ¿Qué gana el campeón de la final de la Liguilla de Ascenso?

El ganador sube directo a Primera División para 2026, acompañando a Universidad de Concepción.

No hay repechaje, no hay tercer partido ni tabla secundaria: el que gane en Calama asegura el segundo boleto al fútbol grande y termina la temporada celebrando con etiqueta mayor. Para Deportes Concepción, sería romper 17 años de espera y volver a la élite después de una vida entera de polvo y carretera. Para Cobreloa, significaría validar su peso histórico en el desierto y retomar un lugar que su hinchada siente propio.

En resumen

• La ida fue 1-1 y la llave se define este domingo en Calama.

• Si hay empate → prórroga de 30’, y si sigue igual → penales.

• No existe gol de visita.

• El ganador asciende a la Liga de Primera 2026.



