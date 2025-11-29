Cobreloa y San Marcos de Arica se enfrentarán este domingo 30 de noviembre a las 20:30 horas por la semifinal de vuelta de la Primera B 2025. El compromiso se disputará en el Estadio Zorros del Desierto de Calama y será transmitido por TNT Sports y en HBO Max.

En la ida, jugada el miércoles 26 de noviembre, ambos elencos animaron un partido intenso en el norte del país, donde el equipo ariqueño se quedó con el triunfo por 2-1. Alfredo Ábalos fue el encargado de abrir la cuenta, mientras que Gustavo Gotti anotó el empate. El triunfo definitivo fue gracias a Ramón Fernández quien anotó desde los 12 pasos.

Además, ambos equipos terminaron con un jugador menos: Matías Moya fue expulsado en San Marcos y Branco Provoste en Cobreloa.

🕘 Cobreloa vs San Marcos de Arica en vivo, por la Primera B: minuto a minut

Podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Cobreloa vs San Marcos de Arica?

El partido se disputará este domingo 30 de noviembre, a partir de las 20:30 horas, en el Estadio Zorros del Desierto de Calama.

🗓 Fecha: Domingo 30 de noviembre.

Domingo 30 de noviembre. 🕒 Hora: 20:30 horas.

20:30 horas. 🏟 Estadio: Zorros del Desierto de Calama.

📺 ¿Dónde ver en vivo Cobreloa vs San Marcos de Arica?

📺 TV: TNT Sports.

TNT Sports. 💻 Streaming: TNT Sports en HBO Max.

TNT Sports en HBO Max. 🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de A lAire Libre

🟨 Árbitros del partido entre Cobreloa vs San Marcos de Arica

Árbitro: Héctor Jona.

1er asistente: Manuel Marín.

2do asistente: Emilio Bastías.

Cuarto árbitro: Mario Salvo.

VAR: Reinerio Alvarado.

AVAR: Francisco Soriano.

🟠 El XI de Cobreloa vs San Marcos de Arica por la Primera B 2025

El once probable: Hugo Araya; David Tapia, Agustín Heredia, Nicolás Palma, Ronald Guzmán; Cristian Muga, Gerardo Navarrete, Iván Ledezma; Álvaro Delgado, Aldrix Jara y Gustavo Gotti. DT: César Bravo.

🔵 El XI de San Marcos de Arica vs Cobreloa por la Primera B 2025