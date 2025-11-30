Cobreloa y San Marcos de Arica definen a uno de los finalistas de la Liguilla de Ascenso de Primera B en el estadio Zorros del Desierto.

En el duelo de ida, los Bravos batallaron mucho y se quedaron con una victoria de 2-1 sobre los mineros.

Ahora en su casa, Cobreloa debe demostrar que es el cuarto grande de Chile, vencer a San Marcos y dar un paso más para el retorno a la Primera División.

Cobreloa y San Marcos juegan este domingo 30 de noviembre desde las 20:30 horas. El partido será dirigido por Héctor Jona.

⏱️Cobreloa vs San Marcos de Arica, minuto a minuto