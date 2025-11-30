En una noche cargada de tensión en el norte del país, Deportes Concepción selló su paso a la final de la Liguilla por el Ascenso, gracias a un hombre que no ha dejado de responder cuando más se le necesita: Joaquín Larrivey. El delantero argentino volvió a aparecer con un gol determinante y sus palabras tras el partido no pasaron desapercibidas.

El tanto del empate ante Copiapó, anotado por Larrivey, no sólo aseguró la clasificación a la instancia decisiva, sino que elevó al atacante a la categoría de símbolo de este renacer lila. Con cinco goles en esta fase, el ex U de Chile se adueñó del protagonismo total.

⚽ Larrivey, el arma secreta de la Liguilla

Joaquín Larrivey ha convertido todos los goles de su equipo en esta Liguilla. Su presencia en el área y capacidad para definir bajo presión lo transforman en una pieza clave para el sueño del ascenso. Tras el partido, el delantero no ocultó su emoción: “Hay mucha emoción, agradezco la confianza que todos han depositado en mí”, declaró a TNT Sports. Luego añadió que “Almendra potenció el trabajo y hoy merecimos ganar”, dejando claro que el cuerpo técnico ha sido fundamental en este repunte.

Este nuevo impulso ofensivo que vive Deportes Concepción tiene un claro nombre y apellido, y su impacto se traduce en goles que valen finales.

💬 “No nos conformamos”: el mensaje de Larrivey a su equipo y a la hinchada

Más allá del resultado, el mensaje de Larrivey apunta a una mentalidad ganadora. “Este equipo no se conforma con lo que ya logró”, fue una de las frases más potentes del delantero, que además destacó la humildad y el coraje del grupo. El argentino también reveló un detalle clave: el cambio de mentalidad comenzó tras un golpe que sacudió al plantel. “En la Copa Chile fue el quiebre. Nos dimos cuenta que tenemos un gran equipo”, sentenció.

La final ante Cobreloa será una prueba máxima, pero Larrivey y compañía ya dieron señales de estar listos para asumir el desafío.