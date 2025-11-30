En un partidazo jugado en el Estadio Zorros del Desierto, Cobreloa dejó con poco margen de reacción a San Marcos de Arica en la semifinal de vuelta por la Liguilla de la Primera B 2025. Pese a que los ariqueños ganaron la ida por 2-1, los loínos se hicieron fuertes de local y desplegaron su mejor juego para revertir el resultado y clasificar a la final de la post temporada.

Con un marcador de 3-1 los de César Bravo se instalan en la final donde tendrán que enfrentar a Deportes Concepción, que venció a Copiapó en la otra semifinal.

⚽ Los goles de Cobreloa vs San Marcos por la semifinal de la Liguilla 2025

La apertura de la cuenta en Calama fue a los 32 minutos mediante tiro penal. Héctor Jona tuvo que ser llamado por el VAR por una falta en el área sobre Alex Valdés. Aldrix Jara fue el encargado de ejecutar el remate, y pese a que Temperini alcanzó a manotear la pelota, terminó yéndose al fondo de las redes para el 1-0.

El segundo tanto de los loínos llegó a los 35′ en una jugada que pasó de todo. Un tiro libre servido por Jara, el portero ariqueño dio rebote, consigue cabecear Gotti y la pelota da en el palo derecho. El balón le queda a Navarrete quien de cabeza anotó el 2-0 para Cobreloa.

El 3-0 para los Zorros del Desierto fue una tremenda jugada colectiva. Un contraataque de los locales, con una sucesión de pases, donde el balón le queda a Aldrix Jara quien de primera dispara y bate a Temperini.

El descuento de San Marcos de Arica llegó en la segunda mitad del partido con un tremendo pase de Ramón Fernández para Augusto Barrios que con un cabezazo anotó el 3-1 para la visita.

📊 Estadísticas de Cobreloa vs San Marcos

Primera B Playoff Ascenso – 2025 semifinales Cobreloa 0 0 Primera parte Agregado 1-2 San Marcos Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos SAN 2 – 1 COB 26/11/2025 COB 2 – 0 SAN 19/07/2025 SAN 1 – 1 COB 01/03/2025 COB 0 – 0 SAN 28/06/2024 SAN 0 – 1 COB 22/06/2024

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Cobreloa por la Liguilla del Ascenso 2025?

Cobreloa disputará la final de ida de la Liguilla el próximo jueves 4 de diciembre en el Estadio Ester Roa de Concepción. El horario todavía no está definido.

La final de vuelta, en tanto, se jugará el domingo 7 de diciembre en el Estadio Zorros del Desierto, también en horario por definir.