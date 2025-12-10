Unión San Felipe es otro de los equipos que movió sus fichas con rapidez y confirmó un nuevo ciclo para el 2026. Tras un año irregular y ante la decisión de no continuar de Francisco Palladino, la dirigencia aconcagüina quiso apostar por un entrenador con experiencia en el ascenso y que conoce bien los desafíos de la categoría.

El elegido es Luis Landeros, técnico de recorrido en la Primera B y que tuvo su última experiencia en Deportes Recoleta. El club lo presentó como su nuevo conductor y ya trabaja en la conformación del plantel.

🔴 San Felipe apuesta por Landeros para reordenar el proyecto

El Uní Uní anunció oficialmente su llegada con un mensaje directo: “¡Bienvenido a tu nueva casa, Profe!”. El técnico, de 51 años, iniciará así su octava experiencia en el fútbol chileno, con la misión de devolver competitividad a un equipo que no logró sostener regularidad en 2025.

En San Felipe valoran su capacidad de construir grupos y su historial en la categoría, donde incluso logró un título de Primera B con Deportes Temuco. Su metodología y su lectura del plantel fueron parte de los argumentos que convencieron a la comisión fútbol.