Santiago Wanderers no quiso esperar más y ya definió el nombre que liderará el próximo desafío grande del club: volver a Primera División en 2026. Tras semanas de análisis, la dirigencia porteña decidió mirar hacia atrás para poder avanzar.

Según información publicada por El Mercurio de Valparaíso, el nombre que vuelve a instalarse con fuerza en los pasillos de Playa Ancha es el de Francisco Palladino, un viejo conocido que dejó huella y que hoy reaparece como la carta principal para encabezar el nuevo proyecto deportivo.

🟢 Viejo conocido vuelve a sonar con fuerza en Wanderers

El técnico uruguayo llega a esta instancia tras cerrar un año intenso con Unión San Felipe, club al que logró salvar del descenso en la recta final del torneo. Su contrato terminó hace unas semanas, quedando libre justo cuando Wanderers comenzó a mover el tablero para definir su futuro inmediato.

La directiva encabezada por Reinaldo Sánchez valora especialmente su etapa anterior en Valparaíso, donde estuvo entre 2023 y 2024. En ese periodo, Palladino logró llevar al Decano hasta la final de la Liguilla de Ascenso, una campaña recordada por la solidez futbolística y por aquella dramática definición ante Deportes Iquique que se escapó recién en la tanda de penales.

⚽ El desafío 2026: presión, ilusión y una historia inconclusa

El plan wanderino apunta a darle al uruguayo un proyecto estable, un plantel competitivo y tiempo para consolidar una idea que conecte a la hinchada con el equipo, algo indispensable en un torneo tan áspero como la Primera B.

En Valparaíso no esconden que el objetivo es claro: ascender sí o sí en 2026. Y para eso, traer de vuelta a alguien que ya conoce el camarín, la presión del puerto y las expectativas de la hinchada parece el camino más lógico.