Deportes Concepción se prepara con todo para jugar el partido más importante de la temporada y de su historia reciente. El objetivo del León de Collao es volver a Primera División y para ello debe dejar en el camino a un gigante dormido como Cobreloa.

En la final de ida de la Liguilla de Ascenso, el Conce y los Loínos igualaron 1-1, por lo que el la serie quedó abierta.

El problema para los lilas es que todo se define en la altura de Calama, ciudad minera ubicada a casi 2300 metros por sobre el nivel del mar.

La dirigencia del León de Collao intentó por todos los medios ayudar al equipo y minimizar el impacto de la altura en sus jugadores.

🦁La petición que hizo Concepción al Ejército de Chile

Con la finalidad de reducir el impacto de la altitud, puna, en su plantel de jugadores, la dirigencia de Deportes Concepción habló con el Ejército de Chile para solicitar una aeronave militar que permitiera viajar el mismo día del partido, reduciendo así la exposición a las condiciones geográficas extremas. Sin embargo, la idea no prosperó

La Contraloría General de la República exige un plazo mínimo de 10 días de antelación para tramitar solicitudes de uso de aeronaves militares. Deportes Concepción realizó la gestión con menos tiempo del requerido, lo que automáticamente cerró esa posibilidad.

Según confirmó La Tercera, esta solicitud formaba parte de un operativo más amplio que buscaba trasladar a la delegación completa a Calama el domingo 7 de diciembre, día del partido definitorio, evitando así pasar dos días completos en altura.​

✈️ Las otras alternativas de viaje de Deportes Concepción

Tras el rechazo del Ejército, los dirigentes lila intentaron contratar un vuelo chárter privado que cumpliera el mismo objetivo: llegar y volver en el día. Esta segunda opción tampoco prosperó, aunque no se han revelado públicamente las razones específicas del fracaso en la negociación.​

Finalmente, sin más alternativas viables, Deportes Concepción deberá viajar este sábado 6 de diciembre en un vuelo comercial desde el aeropuerto Carriel Sur de Concepción hacia Calama. Esto significa que los jugadores pasarán al menos dos días completos expuestos a la altura del norte grande, exactamente lo que la dirigencia buscaba evitar.​

⛰️ ¿Qué efectos tiene la altura de Calama en los futbolistas?

La ciencia médica deportiva es clara: a casi 2.300 metros sobre el nivel del mar, los deportistas pierden entre 30% y 34% de su capacidad aeróbica. El Estadio Zorros del Desierto se encuentra precisamente en ese rango crítico, lo que históricamente ha convertido a Calama en una de las plazas más difíciles para los equipos visitantes en Chile.​

Los síntomas más comunes incluyen dolores de cabeza, fatiga muscular acelerada, agitación respiratoria y pérdida de coordinación motriz. En casos extremos, los futbolistas pueden experimentar disminución en la toma de decisiones y mayor irritabilidad, lo que se traduce en más faltas y errores técnicos.​

📅 ¿Cuándo se define la Liguilla de Ascenso entre Cobreloa y Concepción?

La final de vuelta entre Cobreloa y Deportes Concepción se jugará este domingo 7 de diciembre a las 20:15 horas en el Estadio Zorros del Desierto. El ganador ascenderá directamente a Primera División.