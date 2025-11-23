Cobreloa y Santiago Wanderers protagonizaron un vibrante encuentro por los cuartos de final de vuelta de la Liguilla de Ascenso de la Primera B 2025. Tras el empate 2-2 en el compromiso de ida, loínos y caturros igualaron por el mismo marcador en el compromiso de vuelta.

Con el 4-4 en el marcador global, todo se definió desde los doce pasos, donde el equipo naranja fue más efectivo y se impuso por 4-2 en el Zorros del Desierto para instalarse entre los cuatro mejores de este mini torneo en busca del último ascenso a la Primera División del fútbol chileno.

⚽ Los goles de Cobreloa vs Santiago Wanderers en la Liguilla de Ascenso 2025

En un encuentro totalmente electrizante el encargado de abrir la cuenta para Santiago Wanderers fue Ethan Espinoza, quien a los 39 minutos sorprendió con un carrerón desde mitad de cancha para dejar hombres en el camino hasta anotar el 1-0 para la visita.

Sin embargo, la alegría no duró mucho en la visita, puesto que sobre el final de la primera mitad Aldrix Jara anotó desde los doce pasos el empate con el que ambos elencos se fueron al descanso.

Ya en el complemento, Ethan Espinoza volvió a poner en ventaja a los caturros a los 80′. Y cuando todo indicaba que los de Valparaíso se quedaban con los pasajes a las semifinales de la Liguilla de Ascenso, Álvaro Delgado igualó a los 90′ para enviar la definición a los penales.

En dicha instancia, para los loínos anotaron Branco Provoste, Aldrix Jara, Álvaro Delgado y David Tapia, pero la gran figura fue el portero Hugo Araya, quien contuvo dos disparos, incluido el último de la tanda al guardameta Eduardo Miranda, para dar la clasificación a su equipo.

📊 Estadísticas de Cobreloa vs Santiago Wanderers

Primera B Playoff Ascenso – 2025 Cuartos de final Cobreloa 2 2 Segunda parte Agregado 4-4 Santiago Wanderers Alvaro Delgado 90′ Aldrix Jara 45′ Ethan Espinoza 40′

Ethan Espinoza 40′ Ethan Espinoza 80′ Resumen

Estadísticas de equipos 90 ‘ Cobreloa Gol regular : Alvaro Delgado 80 ‘ Santiago Wanderers Gol regular : Ethan Espinoza 45 + 4 ‘ Cobreloa Penalti : Aldrix Jara 40 ‘ Santiago Wanderers Gol regular : Ethan Espinoza Últimos enfrentamientos SAN 2 – 2 COB 19/11/2025 COB 2 – 0 SAN 26/10/2025 SAN 5 – 1 COB 14/06/2025 SAN 2 – 0 COB 09/08/2023 COB 2 – 0 SAN 26/03/2023

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Cobreloa vs Santiago Wanderers?

Cobreloa, que enfrentará a San Marcos de Arica por el paso a la final de la Liguilla de Ascenso, espera la programación de la ANFP para saber cuándo se disputará la llave.

Por el contrario, Santiago Wanderers cerró el año, por lo que no jugará hasta la temporada 2026.