Quedan poco más de 48 horas para que Deportes Concepción enfrente el que seguramente es su partido más importante en años cuando este domingo 7 de diciembre visiten el Estadio Zorros del Desierto en Calama para enfrentar la revancha ante Cobreloa en busca del ansiado ascenso a la Primera División del fútbol chileno, un logro que desde el propio club no esperaban tener a mano a inicios de la presente temporada.

Así lo reconoció el propio presidente del “Conce”, Diego Livingstone, quien recordó que la escuadra lila recién se enteró en febrero de este año que debían jugar en la Primera B ante los problemas administrativos que privaron a Deportes Melipilla del ascenso desde la Segunda División, un escenario que no estaba en los planes de nadie pero que los tiene hoy en día con la valiosa oportunidad de subir a la categoría de oro de nuestro país.

⚽ En Deportes Concepción reconocen que no esperaban pelear el ascenso a Primera

Tal contexto en el que se encuentra Deportes Concepción fue como un sueño hecho realidad para todos en la interna del club, tanto así que para Livingstone el panorama es tomado con mesura respecto a lo que pueda ocurrir este domingo en la cancha de Cobreloa.

En diálogo con Radio ADN, el timonel del Conce señaló que: “Tengamos en cuenta que lo que está pasando hoy día no estaba en nuestros planes. Nos enteramos recién en febrero que estaríamos en la Primera B; hicimos un plantel que en un 70% está diseñado para ganar la Segunda División y, con el otro 30%, trajimos unas fichas importantes. Con eso estamos en Primera B”.

“Para nosotros esto es mucho más de lo esperado y, si no ascendemos ahora, seguiremos trabajando para ascender el próximo año. Los objetivos y las metas ya están trazados”, remarcó el presidente del club.

📆 ¿Cuándo se juega la revancha de Deportes Concepción vs Cobreloa?

Tras la igualdad 1-1 en la ida jugada en el Ester Roa, Deportes Concepción y Cobreloa se volverán a ver las caras este domingo 7 de diciembre, desde las 20:15 horas de Chile.