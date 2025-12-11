Deportes Puerto Montt no ha tenido días tranquilos pese al festejo por su esperado retorno a la Primera B. El cuadro sureño había cerrado una campaña impecable en la Segunda División Profesional 2025, pero todo se tensionó con la abrupta salida de Jaime Vera, quien aseguró haberse enterado por correo electrónico que no continuaría en el club.

La dirigencia quedó en el centro de la polémica, pero no tardó en reaccionar. Los Hijos del Temporal se movieron en silencio y con rapidez para asegurar a un técnico con experiencia en ascensos y con el perfil que buscaban para comandar su 2026.

⚽ Puerto Montt apuesta por un DT con dos ascensos

El club oficializó en las últimas horas a Emiliano Astorga como su nuevo entrenador, una decisión que generó sorpresa en el mundo del Ascenso. El estratega venía de una temporada difícil en Curicó Unido, donde dirigió solo nueve duelos sin sumar victorias, pero su trayectoria en el ascenso sigue siendo uno de los sellos más reconocidos del medio.

Astorga, de basta experiencia en el fútbol chileno, sabe manejar equipos bajo presión. Fue campeón de la Primera B en 2023 con Cobreloa, devolviendo a los loínos a la élite después de ocho años, y previamente había logrado el ascenso con Unión La Calera en 2010. Esa combinación de recorrido y fortaleza competitiva convenció plenamente a la dirigencia del cuadro salmonero.

📈 Un proyecto que exige resultados inmediatos

Además de sus logros, Astorga cuenta con pasos por varios clubes del país, entre ellos San Marcos de Arica, Santiago Wanderers, Cobresal, Palestino, Ñublense, Deportes Copiapó y Rangers. Su conocimiento de la categoría y su capacidad para formar equipos intensos fueron argumentos clave para Puerto Montt, que busca estabilizarse en la B y evitar los sobresaltos de temporadas anteriores.

Con el fichaje ya confirmado, la dirigencia apuesta a que el técnico pueda consolidar pronto una base sólida. El desafío es alto: sostener el impulso del ascenso, reforzar el plantel y lograr que la hinchada vuelva a ilusionarse con un proyecto competitivo.