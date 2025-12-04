Jaime Vera tuvo un exitoso 2025, logrando el ascenso de Puerto Montt a la Primera B tras un gran Campeonato de Segunda División, en el que su equipo se coronó campeón y subió de categoría.

No obstante, la dirigencia del club no opinó lo mismo y decidió poner fin al vínculo del Pillo con el elenco del Delfín, lo que fue oficializado por el propio DT en una declaración oficial.

🗣️ Jaime Vera se va de Puerto Montt: revisa su descargo

A través de sus redes sociales, Jaime Vera señaló: “Hoy se me informó mediante una carta vía correo electrónico firmada por el gerente general del club, en donde el accionista mayoritario me expresa que tras un proceso interno de evaluaciones y planificaciones 2026 decidió seguir con nuevos alineamientos deportivos, por lo que no se contempla mi continuidad para el siguiente periodo, ya que el club busca realizar cambios en la conducción técnica del plantel profesional”.

“Por mi parte se realizó una oferta para continuar con el proyecto hace 3 semanas, a la cual no obtuve respuesta alguna ni contraoferta… Muchas gracias por el apoyo y trabajo realizado en estos dos años a todos quienes fueron parte del proyecto que pudimos concretar en el Campeonato de Segunda División. Mis mejores deseos al club y su gente”, sentenció.

📋 Otro campeón que se fue en este 2025

Jaime Vera se suma a Cristian “La Nona” Muñoz, quien dejó U de Concepción, en ese caso con la dirigencia asegurando que buscó retener al director técnico, pero que fue éste el que no quiso seguir en el Campanil.

Si queremos exprimir la dinámica, hay que consignar que Gustavo Álvarez, campeón de la Supercopa 2025 con U de Chile, anunció su inminente salida del Romántico Viajero.

También hay que estar atentos a la situación de Esteban “Chino” González, quien tras lograr un histórico título con Coquimbo Unido en el Campeonato Nacional 2025 tiene una oferta de los Gallos Blancos de Querétaro de México.

